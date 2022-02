Xiaomi-Aktie: Die gute Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi befand sich zuletzt deutlich unter Druck: Die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns rutschten am Dienstag bei einem Kurs von 1,78 Euro gar auf ein neues Jahrestief. Möglicherweise hatte der vor dem Wochenende verkündete Rücktritt des Smartphone-Geschäftsführers die Anleger verunsichert. Doch der Wind hat sich gedreht: Am Mittwoch legt die Xiaomi-Aktie plötzlich wieder zu, notiert am Vormittag wieder gut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung