Xiaomi-Aktie: Die große Überraschung!

Die Aktie von Xiaomi profitierte zuletzt ebenfalls von der Rückkehr der chinesischen Techaktien. Peking versicherte, „dass der Regierung an einer Stabilisierung der Börsen gelegen sei“, wie es in Medienberichten hieß. Und so ging es mit den Aktien, von Alibaba über NIO bis Tencent, seit Dienstag wieder steil nach oben. Die Xiaomi-Aktie, am Dienstag zeitweilig bei nur 1,31 Euro gehandelt, notiert mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



