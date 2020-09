Xiaomi Aktie: Der große Irrtum!

Xiaomi lieferte einen unglaublichen Auftakt für die neue Woche. Die Aktie konnte am Montag wieder etwas aufsatteln, gab aber am Dienstag mit insgesamt – 10 % dramatisch ab. Dieser Verlust ist weit stärker als alles, was die sonstigen Hype-Aktien aktuell eingebüßt haben. Analysten sprechen von einem kleinen Alarmzeichen. Ist jetzt das ursprüngliche Kursziel in Gefahr? Der große Irrtum…

Xiaomi: Ein Produkt nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!