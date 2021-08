Xiaomi-Aktie: Das grenzt an ein Wunder

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Das chinesische Unternehmen Xiaomi schlägt an den Aktienbörsen derzeit Purzelbäume. Der Wert konnte am Donnerstagmorgen eine unglaubliche Entwicklung wie durch ein Wunder in letzter Sekunde zumindest abfangen. Nun beruhigen sich die Nerven wieder – und ist dadurch Potenzial entstanden, das bis dahin nicht vorhanden gewesen ist?

Xiaomi: Was für ein Absturz

Immerhin ist der Titel am Donnerstagmorgen nach einem wahren Husarenritt in den ...



