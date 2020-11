Xiaomi Aktie: Ein ganz starkes Zeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Seit Mitte März befindet sich die Aktie des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi in einer Aufwärtsbewegung. Der Aufwärtstrend wird dadurch bestätigt, dass der Kurs seit der Rückeroberung im Mai stets oberhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft. Alle Korrekturbewegungen endeten spätestens auf Höhe des gleitenden Durchschnitts. So auch bei der jüngsten Marktschwäche in der zweiten Oktober-Hälfte. Die Käufer haben den EMA50 zum Einstieg genutzt und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



