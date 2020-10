Xiaomi Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi macht den Anlegern aktuell wieder viel Freude: Am Donnerstag schafften die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns wieder einen ordentlichen Aufschlag, erreichten in Frankfurt zeitweilig 2,48 Euro, was einem Plus von mehr als vier Prozent zum Vortag entsprach. Die gute Laune bezüglich Xiaomi betraf allerdings nicht nur die Aktie. Mit seinem neuen Oberklasse-Smartphone, das am Mittwoch Weltpremiere feierte, ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung