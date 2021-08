Xiaomi-Aktie: Das gab’s noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Am Dienstag dieser Woche sah es noch hervorragend aus für die Aktie von Xiaomi: An jenem Tag übersprangen die Papiere des chinesischen Technologie-Konzern die Marke von 3 Euro und schoben sich damit auch auf Monatssicht ins Plus. Doch das ist Geschichte. Bis zum Wochenende gab die Xiaomi-Aktie wieder deutlich nach, 2,80 Euro standen am Handelsplatz Frankfurt zum Börsenschluss am Freitag nur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



