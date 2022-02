Xiaomi-Aktie: Ein echter Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

In der Ukraine herrscht Krieg, die Märkte sind massiv unter Druck geraten. Auch die Aktie von Xiaomi leidet unter der aktuellen Situation. Ganz vorsichtig aber bewegten sich die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns am Freitag in Frankfurt um ein Prozent auf 1,70 Euro nach oben. Damit hat die Xiaomi-Aktie in der vergangenen Woche jedoch noch immer rund acht Prozent an Wert eingebüßt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



