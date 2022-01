Xiaomi-Aktie: Ein echter Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi kommt offenbar langsam wieder in Fahrt: Nachdem die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns am Mittwoch in Frankfurt bis auf 2,05 Euro zurückgefallen waren, nur knapp über dem Jahrestief von 1,98 Euro vom 20. Dezember, notierte die Xiaomi-Aktie am Donnerstag zum Handelsschluss bei wieder 2,14 Euro. Damit haben die Anteilsscheine zumindest ihren Wochenverlust ausgeglichen, auf Monatssicht sogar acht Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



