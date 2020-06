Xiaomi Aktie: Ein echter Kracher!

Nach einer kurzen Korrektur nach oben am vergangenen Freitag, hat die Aktie von Xiaomi ihren schleichenden Abwärtstrend am Montag fortgesetzt: Die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns verloren bis nach dem Mittag wieder knapp drei Prozent auf nur noch 1,42 Euro. Damit hat die Xiaomi-Aktie bereits den gesamten Monatsgewinn wieder abgegeben. Dabei kommen aus dem operativen Geschäft durchaus gute Nachrichten. So hat der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung