Xiaomi Aktie: Die anderen sind wohl chancenlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi ist fulminant in die neue Börsenwoche gestartet, um anschließend ein wenig nachzulassen. 3,27 Euro standen zwischenzeitlich bei den Papieren des chinesischen Smartphone-Herstellers auf dem Kurszettel, ein Plus von mehr als vier Prozent. Kurz vor Handelsschluss in Frankfurt waren noch 3,18 Euro (+ 1,5 Prozent) übrig geblieben. Ob die gute Laune bei Xiaomi dauerhaft anhalten wird, entscheidet sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung