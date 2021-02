Xiaomi-Aktie: Das ändert gar nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

An der Börse hat Xiaomi noch immer mit viel Gegenwind zu kämpfen. Am gestrigen Freitag entspannte die Lage sich mit einem Plus von 2,15 Prozent zwar etwas. An der grundsätzlich misslichen Lage der Xiaomi-Aktie ändert sich durch das Ansteigen auf 2,80 Euro aber überhaupt nichts.

Im Monatsvergleich bleibt ein Minus von knapp zehn Prozent bestehen, seit Jahresbeginn ging es gar um 25



