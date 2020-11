Xiaomi Aktie – Xiaomi auf dem richtigen Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Charttechnisch zeigt sich die Xiaomi-Akti am Widerstand. Eine Verschnaufpause in der Aufwärtsbewegung wäre so durchaus einzuplanen. Doch wie präsentiert sich das Unternehmen mit den vergangenen Nachrichten? Grundsätzlich zeigen die jüngsten News ein sehr starkes Wachstum. So konnte das Unternehmen das schnellste Umsatzwachstum innerhalb der vergangenen beiden Jahre verzeichnen! Vor allem konnte Xiaomi mit dem Verkauf seiner Smartphones Marktanteile von Huawei abjagen!