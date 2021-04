Xiaomi-Aktie: Wo soll das hinführen?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Neue Woche, neues Glück? Danach sieht es bei Xiaomi derzeit nicht aus. Der negative Trend der vergangenen Wochen setzt sich stattdessen fort. Am zurückliegenden Montag startete der Titel ohne große Überraschungen in den Handel. Bis zum Wochenende verlor der Technikhersteller rund 2,5% an Wert. Damit dürfte die Hoffnung auf eine baldige Besserung der Lage erst einmal dahin sein.

Noch am Dienstag erregte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung