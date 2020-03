Xiaomi-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Die Aktie des chinesischen Elektronikherstellers Xiaomi ist Ende letzten Jahres in den Angriffsmodus übergegangen. Im Dezember übernahmen die Bullen die Kontrolle und starteten eine kräftige Aufwärtsbewegung. Sie ließ den Kurs am 20. Januar bis auf 1,704 Euro ansteigen, was in etwa dem Ausgabepreis (IPO) von Ende 2018 entsprach.

Da die Aktie zu diesem Zeitpunkt stark überkauft war, kam es in der Folge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung