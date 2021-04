Xiaomi-Aktie: Wirklich zum Niederknien?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nach ihrem Rücksetzer auf 2,65 Euro am Dienstag, berappelt sich die Aktie von Xiaomi mehr und mehr. Am Donnerstag standen in Frankfurt zum Handelsschluss 2,73 Euro auf dem Kurszettel der Papiere des chinesischen Technologiekonzerns; nach einem weiteren Plus von 2,5 Prozent waren es bei der Xiaomi-Aktie am frühen Freitagnachmittag bereits 2,80 Euro. Das freut die Anleger zweifellos, währenddessen das deutsche Social-Media-Team ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



