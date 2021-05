Xiaomi-Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi hat am Mittwoch ihren schleichenden Niedergang an der Börse erst einmal gestoppt. Um gut zwei Prozent ging es mit den Papieren des chinesischen Smartphone-Herstellers bis zum Handelsschluss in Frankfurt nach oben auf wieder 2,63 Euro. Damit liegt das Wochenminus der Xiaomi-Aktie allerdings noch immer bei gut sechs Prozent, im Monatsvergleich ist der Abschlag sogar doppelt so hoch. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



