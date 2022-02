Xiaomi-Aktie: Wird die Erholung schon wieder abgebrochen?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Seit Mitte Oktober ist die Xiaomi-Aktie bereits dreimal daran gescheitert, den 50-Tagedurchschnitt nachhaltig zu überwinden. Der letzte Angriff der Bullen scheiterte am 20. Januar exakt am gleitenden Durchschnitt. Anschließend fielen die Notierungen wieder zurück und erreichten am 8. Februar bei 1,77 Euro ein neues Jahrestief. Von ihm aus vollzieht sich seitdem eine kleine Erholung, die seit Freitag Gefahr läuft, kurzfristig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung