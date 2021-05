Xiaomi-Aktie: Im Windschatten von Apple!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Eigentlich war das, was der Konkurrent aus Cupertino Anfang der Woche an Zahlen lieferte, für den chinesischen Elektronik-Hersteller Xiaomi operativ betrachtet vielversprechende Vorzeichen. Apple legte das beste zweite Geschäftsquartal der Firmengeschichte auf das Parkett. Enorme zweistellige Wachstumsraten bei dem größten Smartphone-Hersteller der Welt machten definitiv Lust darauf, was wohl der kleinere, aber dafür bisher um so stärker wachsende Konkurrent Xiaomi liefern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



