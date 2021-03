Xiaomi-Aktie: Wieder auf der Überholspur!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die zurückliegende Börsenwoche kann für Xiaomi als eine fraglos erfolgreiche bezeichnet werden. Am vorvergangenen Freitag noch mit 2,54 Euro bewertet, verabschiedeten sich die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns nun bei einem Kurs von 2,85 Euro ins Wochenende. Ob es bei der Xiaomi-Aktie nun so weitergeht? Die Erholung um gut 12 Prozent in fünf Tagen hatte zweifellos mit der Entscheidung eines US-Gerichts zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung