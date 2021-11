Xiaomi-Aktie: Wieder alles beim Alten!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi findet einfach nicht zurück in die Spur: Auch der Freitag begann für die Papiere des chinesischen Konzerns im Minus, die Anteilsscheine rutschten am Handelsplatz Frankfurt zunächst um weitere 1,5 Prozent ab auf 2,26 Euro. Seit ihrem Zwischenhoch bei 2,55 Euro am 20. Oktober hatte die Xiaomi-Aktie damit wieder rund zwölf Prozent an Wert eingebüßt. Gut möglich, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung