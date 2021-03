Xiaomi-Aktie: Wichtig zu wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie befindet sich seit Jahresbeginn in einer Korrekturphase und hat zu Wochenbeginn ein 5-Monats-Tief bei 20,65 Hongkong-Dollar (HKD) erreicht. Die horizontale Unterstützung bei 21 HKD nahm den Bären aber den Wind aus den Segeln und führte zu einem versöhnlichen Wochenausklang. Am Freitag stieg die Aktie an der Heimatbörse in Hongkong um mehr als 4 Prozent und notiert nun bei 22,75 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



