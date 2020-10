Xiaomi-Aktie: Werden wir die alten Hochs wiedersehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nach einer hervorragenden Performance der Xiaomi Aktie, wie wir sie in den letzten Monaten gesehen haben, hat der Kurs der Aktie wieder konsolidiert und ca. 30 Prozent an Wert verloren. Die letzten Tage sehen wieder besser für die Xiaomi Aktie aus und die Aktie bewegt sich wieder in einem langsamen Aufwärtstrend. Wird sich der Aufwärtstrend fortsetzen, oder steht eine weitere Kurskonsolidierung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung