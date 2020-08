Xiaomi Aktie: Ein Weltrekord zum Jubiläum?!

Die Aktie von Xiaomi hat wieder zurück in die Spur gefunden: Nachdem die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns von ihrem Allzeithoch bei 2,00 Euro Mitte Juli am vergangenen Donnerstag auf bis zu 1,59 Euro zurückgefallen war, geht es wieder rasant aufwärts. Den Freitag beendte die Xiaomi-Aktie bereits bei 1,64 Euro. Am Dienstag standen zum Börsenschluss schon wieder 1,73 Euro auf dem Kurszettel. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung