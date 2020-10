Xiaomi Aktie: Welche Signale sollte man nun beachten?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist derzeit in aller Munde, weil die Präsentation der neuen Handygeneration für positive Pressemeldungen sorgt. So scheint das Unternehmen nun auch mit seinem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis in Europa anzukommen. Technisch kann man hierbei schon länger mit den Besten mithalten und liefert nun sogar einzigartige Neuerungen wie zum Beispiel eine 120 Watt Schnelladefunktion, mit der der Akku innerhalb von nur wenigen Minuten



