Xiaomi-Aktie: Welche Kursziele sind nun realistisch?

Das Smartphone Unternehmen Xiaomi hat zum Höhepunkt der Corona Krise in China kaum an Wert verloren. Der Kurs hielt sich wacker am oberen Ende des Bollinger Bands und kam erst Mitte März unter die Räder. Erst seitdem sich auch in den USA Corona immer weiter ausbreitet, ziehen sich die Anleger zurück. Der größte Markt für Xiaomi ist aber weiterhin China und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung