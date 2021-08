Xiaomi-Aktie: Wechsel an der Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die zurückliegende Woche war für Xiaomi eine mit Licht und Schatten. Das gilt für die Performance an der Börse genauso wie fürs Tagesgeschäft. Gestartet bei einem Kurs von 2,80 Euro am Montag, verbesserten sich die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns bis zum Handelsschluss am Freitag immerhin auf 2,85 Euro. Das Zwischenhoch von 2,92 Euro vom Mittwoch konnte die Xiaomi-Aktie dagegen nicht halten. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



