Xiaomi Aktie: Was dabei völlig unterging!

Die Aktie von Xiaomi steht noch immer unter dem Eindruck, dass US-Präsident Donald Trump den chinesischen Smartphone-Herstellers am Donnerstag auf die schwarze Liste mutmaßlicher chinesischer Militärunternehmen setzte (was bei Bestand auch unter Joe Biden mittelfristig einem US-Investitions-Verbot gleichkäme). Auch am Freitag ging es mit der Xiaomi-Aktie weiter abwärts, letztlich verabschiedete sie sich bei knapp über 3 Euro ins Wochenende.



