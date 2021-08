Xiaomi-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Vor den Quartalszahlen am 25. August präsentiert sich die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi in bärischer Verfassung. Und es scheint keine Besserung in Sicht. Zum Auftakt in die neue Woche büßte der Anteilsschein an der Heimatbörse in Hongkong weitere 2,36 Prozent ein und erreichte beim Stand von 24,80 Hongkong-Dollar (HKD) ein neues 2-Wochen-Tief. Der Montag war bereits der vierte Tag in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



