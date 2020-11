Xiaomi Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist in diesen Tagen eine der interessantesten Aktien am Markt. Der Wert hat im Zuge der US-Wahl und den erhofften Erleichterungen durch die Wahl von Joe Biden – in Bezug auf das Handelsverhältnis zu China – nun einen weiteren Impuls nach oben bekommen. Nun stockt es – warum?

Analysten meinen, an den Perspektiven der Aktie habe sich nichts geändert. Das Kursziel



