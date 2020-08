Xiaomi-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die Xiaomi-Aktie hat in den vergangenen Monaten starke Kursgewinne erzielt und damit den im Zuge der Corona-Krise erlittenen Kurseinbruch vergessen gemacht. Eine erste Aufwärtswelle führte das Papier im Mai bis auf 1,579 Euro nach oben und damit zurück auf das Vorkrisenniveau. Im Juli sprang die Aktie dann so richtig an und überwand hintereinander wichtige Widerstandslinien bei 1,60 und 1,70 Euro. Zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung