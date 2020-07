Xiaomi Aktie: Was für eine Idee!

Xiaomi ist an der Börse aktuell weniger vom Erfolg verwöhnt. Nach und nach verliert die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns an Wert, entfernt sich damit immer mehr vom Jahreshoch, das die Xiaomi-Aktie am 13. Juli bei 2,00 Euro ausgebildet hatte. Am Mittwoch ging es am Handelsplatz Frankfurt um einen weiteren Cent zurück auf einen Aktienkurs von noch 1,65 Euro zum Börsenschluss. Dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



