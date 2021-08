Xiaomi-Aktie: Was für ein Tempo!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi kommt nicht mehr recht in Fahrt. Seit Tagen pendeln die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns um die Marke von 2,70 Euro, vor einer Woche waren sie noch 2,95 Euro wert. Am Donnerstag im frühen Handel rutschte die Xiaomi-Aktie wieder zurück auf 2,68 Euro. Binnen einer Woche hat sie somit rund zehn Prozent an Wert eingebüßt. Tempo macht der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



