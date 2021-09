Xiaomi-Aktie: Was für ein Schlag!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat in den vergangenen Tagen an den Börsen weiter enttäuscht. Die Aktie des chinesischen Technologie-Konzerns taucht langsam, aber sicher, deutlich ab. In den zurückliegenden fünf Tagen ging es um -5 % zurück und am Montagmorgen erneut um 1,7 %. Nun wartet die Entscheidung.

Xiaomi: Wie lange noch?

Die entscheidende Frage sind aktuell nicht mehr die Unternehmensnachrichten. Die Börsen warten am Smartphone-Markt ohnehin ...



