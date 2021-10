Xiaomi-Aktie: Das Warten hat ein Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi, nach wie vor unter Verdacht, Zensurfunktion in seine Geräte verbaut zu haben, kommt an der Börse derzeit wohl auch deshalb nicht recht vom Fleck. Am Donnerstag in Frankfurt bis auf 2,41 Euro nach oben gezogen, haben die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns am Freitag wieder auf 2,36 Euro abgegeben. Das war für die Xiaomi-Aktie ein Wochenanstieg um gerade mal 2 Cent, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



