Xiaomi-Aktie: Warten auf die Bodenbildung!

Obwohl Xiaomi sich vor US-Gerichten durchsetzen und noch durch die Trump-Regierung beschlossene Maßnahmen gegen sich aufheben lassen konnte, gelingt es den Bullen nicht so recht, den Abwärtstrend an der Börse zu beenden. Ursprünglich reagierten die Anleger mit einem Kurssprung von rund 14 Prozent auf die gute Meldung in der vergangenen Woche. Dieser Vorsprung schmilzt aber mehr und mehr dahin, am Mittwoch ging ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!