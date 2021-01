Xiaomi Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Bullen von Xiaomi sind gerade dabei eine weitere Preiszielmarke zu erreichen. Insgesamt stellt sich das Bild als sehr bullisch dar. Hier darf man nun sagen, “The Trend Is Your Friend”. Solange also die kurzfristig sehr interessante 38-Tagelinie weithin positiv bleibt, darf man weiterhin im Markt bleiben. Aber natürlich bestehen auch langfristig beste Chancen.

Folgend eine Trendanalyse für die Xiaomi Aktie. Dafür ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



