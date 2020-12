Xiaomi Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Unglaublich, welche Entwicklung die Aktie von Xiaomi am Dienstag im Laufe des Tages schließlich nahm. Der Kurs des Titels ist mit einem Abschlag von mehr als 5 % gehandelt worden. Wahnsinn: Entwickelt sich ein neues Kursziel? Eher nicht, so die Meinung von Analysten. Auch Kursbewegungen größerer Natur sind in einem Trend, wie ihn Xiaomi aktuell durchlebt, nicht ungewöhnlich.

Vielmehr eröffnet sich damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung