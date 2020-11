Xiaomi Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Absoluter Wahnsinn, was Xiaomi am gestrigen Handelstag gelungen ist. Die Aktie schaffte es, in einer fast spektakulären Aufholjagd einen irren Handel wieder gutzumachen. Dabei holte der Wert ausgehend von Kursen teils unter 2,50 Euro wieder mit dem Endergebnis von mehr als 2,60 Euro auf. Dies darf als gutes Zeichen gelten.

Es sieht so aus, als sei das bisherige Kursziel von Xiaomi nicht



