Xiaomi Aktie: Von Rekord zu Rekord!

Die Aktie von Xiaomi hatte noch am Donnerstag mit offensichtlichen Gewinnmitnahmen zu kämpfen: Vom Allzeithoch bei 2,58 Euro, das die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns am Vormittag an der Börse Frankfurt erreichten, ging es bis zum Abend zurück auf 2,40 Euro. Vor dem Wochenende allerdings spülten die Anleger die Xiaomi-Aktie wieder ordentlich nach oben, sogar die Höchstnotierung kam wieder ins Visier. Letztendlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung