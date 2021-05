Xiaomi-Aktie: Von Erfolg zu Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Tagelang war die Aktie von Xiaomi im schleichenden Niedergang: Noch vor einer Woche wurden die Papiere des chinesischen Smartphone-Herstellers bei 2,83 Euro gehandelt, am Montag zum Handelsschluss waren es nur noch 2,62 Euro. Im Vormittagshandel am Dienstag allerdings wurde der Abwärtstrend erst einmal gestoppt, bis zum Mittag verbesserte sich die Xiaomi-Aktie wieder auf 2,67 Euro – ein Plus von immerhin 1,2 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung