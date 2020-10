Xiaomi-Aktie: Von Downgrades will Xiaomi nichts wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Vor nicht allzu lange Zeit stellte Xiaomi seine neuen Smartphones aus der Reihe Mi 10T vor. Die Geräte kamen an den Märkten allgemein sehr gut an. Überzeugen konnten sie in erster Linie durch eine hervorragende Ausstattung zu vergleichsweise geringen Preisen. Schon für rund 600 Euro erhalten Nutzer Features, die bei der Konkurrenz sonst nur für deutlich höhere Investitionen zu haben sind. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung