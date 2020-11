Xiaomi-Aktie: Mit Vollgas zur Nummer 1?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi feuert derzeit aus allen Rohren. Während so manches andere Unternehmen unter dem enormen Druck der Corona-Pandemie mehr oder weniger kapituliert und ums nackte Überleben kämpft, präsentiert der chinesische Tech-Konzern eine Innovation nach der nächsten. Mittlerweile hat das Unternehmen zahllose Smartphones im Portfolio, die sich in Sachen Ausstattung hinter Samsung, Apple und Co. nicht im Geringsten verstecken müssen. Die Geräte punkten ...



