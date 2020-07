Xiaomi Aktie: Verdammt nah dran!

Nach einem kleinen Durchhänger zu Wochenbeginn befindet sich die Aktie von Xiaomi wieder im Aufwärtstrend. Mehr noch: Zum ersten Mal haben die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns seit Januar in Frankfurt kurzzeitig wieder 1,65 Euro erreicht. Damit war die Aktie verdammt nah dran am Jahreshoch, das Xioami vor der Coronakrise am 20. Januar bei 1,70 Euro erreicht hatte. Darüber hinaus sorgt das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



