Xiaomi Aktie: Unfassbarer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist auf einem gigantischen Weg. Dies hatten wir an dieser Stelle mehrfach herausgearbeitet. Am Montag nun gelang der größtmögliche Sprung: Die Aktie gewann gleich mehr als 10 %. Ein neues Allzeithoch, zudem wurde die magische Grenze von 3 Euro überwunden. Dies zeigt, in welche Richtung es für das Kursziel des chinesischen Unternehmens in den kommenden Tagen und Wochen noch gehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung