Xiaomi-Aktie: Unfassbar

Xiaomi ist ohne näheren unternehmensspezifischen Grund am Montag in den ersten Handelsstunden um immerhin -0,5 % nach unten gesackt. Damit ist der Titel deutlich unter eine wichtige Marke gefallen. Die Chinesen leiden wahrscheinlich wie der Gesamtmarkt auch an der Diskussion um die Ukraine-krise.

Xiaomi: Das ist erstaunlich

Es ist an sich unfassbar oder zumindest erstaunlich, dass diese Aktie nicht ähnlich wie Apple von



