Xiaomi-Aktie: Unfassbar!

Die USA haben erneut einige chinesische Unternehmen auf eine Black List nehmen lassen. Davon scheint auch Xiaomi an den Börsen betroffen. Das Unternehmen musste kürzlich einen massiven Abschlag hinnehmen. Am Donnerstag ging es langsam wieder bergauf. Immerhin, so Analysten.

Das ist ein Schock

Die Aktie schafft es derzeit einfach nicht, die Hürde bei 2,50 Euro zu überwinden. Vielmehr ist die Aktie nun zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



