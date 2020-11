Xiaomi Aktie: Unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat am Donnerstag einen vergleichsweise ruhigen Handel verlebt. Das chinesische Unternehmen hat große Chancen, in den kommenden Wochen für weitere Schlagzeilen zu sorgen. Am Donnerstag noch zeigte sich, dass die Börse den jüngsten Höhenflug nicht ganz ohne Pausen genehmigen möchte.

Xiaomi: Kursziel bleibt

Dabei hat der Wert ausgehend von den US-Wahlen den schon diskutierten Vorteil, dass die China-Politik von Joe Biden sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



