Xiaomi-Aktie: Und der nächste Millionen-Seller!

Der Donnerstag begann für Xiaomi an der Börse ausgesprochen freundlich: Im Laufe der ersten Handelsstunden in Frankfurt legten die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns um mehr als zwei Prozent zu auf wieder 2,35 Euro. Das ist erfreulich, war die Xiaomi-Aktie zuletzt massiv unter Druck geraten, angesichts im Raum stehender Vorwürfe, der Hersteller habe Zensurfunktion in seine Geräte verbaut. Ausgeräumt sind diese Anschuldigungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



