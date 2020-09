Xiaomi Aktie: Und doch wieder ein Rekord!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der September war für Xiaomi ein ziemliches Desaster, zumindest an der Börse. Noch mit einem Allzeithoch von 2,94 Euro in den ersten Tag des Monats gestartet, geht es mit der Aktie des chinesischen Technologiekonzerns seitdem kontinuierlich abwärts. Bereits am 10. September unterschritt die Xiaomi-Aktie die Marke von 2,50 Euro, nach einem weiteren Abschlag an diesem Freitag sind davon aktuell nur noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



